آبل فيريرا.. تصريحات خارج السياق

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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أدلى آبل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي بتصريحات خارج السياق، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة فريقه أمام الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021، التي انتهت بفوز بالميراس 2 - 0، وتأهله إلى نهائي البطولة المحدد له السبت المقبل.

ووضع فيريرا العديد من علامات الاستغراب والتعجب، بعد أن ركز معظم دقائق تواجده في قاعة المؤتمرات للحديث عن نفسه دون أن يتطرق كثيراً للمباراة رغم أهميتها، وحتى إجاباته عن الأسئلة المباشرة من وسائل الإعلام عن اللقاء كان يعرج منها، ليتحدث عن نفسه أيضاً وما حققه في مشواره التدريبي.

واستهل فيريرا، الذي ظهرت عليه سعادة كبيرة بالانتصار، الحديث في المؤتمر، موضحاً أن كل ما حققه في مشوار كرة القدم قبل أن يصبح لاعباً محترفاً كان نتيجة جهد وعمل وشاق وصبر وقتال، ثم أظهر فخره بالحصول على 4 بطولات مع بالميراس منها الفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس مرتين على التوالي من أصل 3 بطولات حققها النادي منذ تأسيسه في العام 1914.

نجاحات

وأشار فيريرا إلى أن النجاحات التي حققها ضاعفت قيمة اللاعبين، وساعدت النادي في الاستقرار مالياً، وتطرق أيضاً خلال المؤتمر المخصص للحديث عن المباراة إلى كيفية وصوله لتدريب الفريق البرازيلي، مؤكداً أن ذلك لم يكن سهلاً، وأنه تعرض إلى 3 اختبارات فنية قبل منحه الثقة وتعينيه مديراً فنياً للفريق.

كما أشار مدرب بالميراس إلى أنه ظل يرسم لمشواره الكروي منذ أن كان عمره 16 عاماً بدقة واحترافية حتى يصل إلى النجاح. وكان واضحاً أن فيريرا، الذي أخفق في النسخة الماضية من مونديال الأندية في بلوغ النهائي، سعيد وفخور بما أنجزه مع لاعبيه.

والفوز الذي حققه على الأهلي المصري، خاصة أن الأخير كان قد أظهر قوته في مباراته الأولى، التي فاز فيها على مونتيري المكسيكي رغم غياب العناصر الدولية حينها، بجانب أن بالميراس خسر أمام الأهلي في النسخة الماضية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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