جماهير بالميراس: الإمارات بلد رائع وأجواء المونديال مثالية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أبدت جماهير نادي بالميراس البرازيلي سعادتها بالوجود في أبوظبي لحضور بطولة كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، وحظي بالميراس بطل كأس ليبرتادوريس بدعم جماهيري كبير خلال مباراته مع الأهلي المصري في نصف نهائي البطولة، التي انتهت لمصلحة الفريق البرازيلي 2 - 0 وتأهله للنهائي الأول في تاريخه.

حيث بلغ حضور جماهير بالميراس الآلاف في ملعب آل نهيان، في مفاجأة جاءت عكس التوقعات بتفوق جمهور الأهلي على نظيره البرازيلي.

وأكد مشجعون لفريق بالميراس أن الإمارات بلد رائع من خلال ما شاهدوه من نهضة حضارية منذ لحظة قدومهم من أجل حضور مباريات البطولة، والمعالم السياحية الجميلة التي تتمتع بها، وأجواء الطقس المثالية، مشيرين إلى أنهم حرصوا على الزحف خلف فريقهم لمساندته في المونديال، وفي الوقت نفسه زيارة أبرز المعالم السياحية، سواء في أبوظبي أو دبي.

واكتست أبوظبي باللون الأخضر المميز لمشجعي بالميراس عقب الفوز على الأهلي، وانطلقت جماهير الفريق في شوارع العاصمة تحتفل بالتأهل للنهائي وسط سعادة غامرة وهتافات تعبر بها عن فرحتها بالفوز.

حضور

وذكر فيرناندو جاوتشو الذي حضر مع زوجته وابنه أنها المرة الأولى التي يزور فيها دولة الإمارات، وحضر أولاً إلى دبي التي مكث بها عدة أيام من أجل زيارة بعض المعالم السياحية، قبل أن ينتقل إلى أبوظبي يوم المباراة لتشجيع فريقه.

وقال: الإمارات بلد جميل للغاية واستمتعنا بتواجدنا هنا منذ لحظة الوصول، وزاد من روعة رحلتنا فوز بالميراس وتأهله للنهائي.

أما رودريجو جاوتشو الذي يقيم في دبي والذي حرص على مؤازرة فريقه، فقال: أعيش في الإمارات منذ 4 سنوات، وبالتأكيد كانت فرصة جيدة مشاهدة فريقي وهو يلعب هنا، ونحن نستمتع بالإقامة في دولة الإمارات التي تعد من أكثر دول العالم أماناً. وأشار إلى أنه كان على يقين بأن جمهور بالميراس سيتواجد بقوة وبأعداد كبيرة في أبوظبي لتشجيع الفريق في البطولة، خصوصاً وأنها المرة الثانية التي يشارك بها الفريق في مونديال الأندية، وقال: نأمل أن نتوج بلقبها للمرة الأولى.

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