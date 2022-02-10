ممثل «السامبا» في النهائي للمرة التاسعة

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

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حقق فوز بالميراس على الأهلي المصري، في نصف نهائي مونديال الأندية؛ رقماً مميزاً للأندية البرازيلية، بجعلها في صدارة «السامبا» الأكثر تمثيلاً في نهائي مونديال الأندية، على مدار تاريخ البطولة؛ أكثر من أي دولة أخرى، منذ انطلاق البطولة في 2000، بعدد 9 مرات في الظهور بالنهائي المونديالي، لتتخطى أندية إسبانيا صاحبة الـ8 مرات.

وينشد بالميراس، ممثل البرازيل الفوز باللقب الغائب، بعدما حجز البطاقة الأولى في نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

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