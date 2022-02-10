موسيماني «حزين» و«بيبو» يدعم لاعبيه

المصدر: أيوظبي- البيان الرياضي

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أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أن المارد الأحمر سيعاني مشكلة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية، بسبب نظام البطولة. وقال موسيماني وقد بدأ عليه الحزن الشديد عقب نهاية مباراة بالميراس: «المشكلة أننا سنخوض مباراة المركز الثالث منقوصين من اللاعبين المحرومين». وسيغيب عن الأهلي في المباراة المقبلة كل من أيمن أشرف لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة ومحمد مجدي أفشة في أول مباراتين بمونديال الأندية، بخلاف الإصابات التي يعانيها الفريق مثل محمد الشناوي وأكرم توفيق وبدر بانون.

وأضاف موسيماني في تصريحاته: «عندما يلعب فريق مباراتين وفريق آخر يلعب مباراة واحدة لا يكترث الأخير بالحصول على البطاقات الصفراء وهذا أمر صعب وقانون البطولة يسير بهذا الشكل».

وفي سياق متصل، قال موسيماني: «كانت لنا هجمة على المرمى، تبدو من الوهلة الأولى أنها ركلة جزاء لكن لا أقدر أن أجزم. وإذا كان قرار حكام تقنية الفيديو أنها ليست ركلة جزاء فيجب أن نحترم القرار».

اجتماع

على جانب آخر، عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً، صباح أمس، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني. وكشف الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أن محمود الخطيب «بيبو»، عقد اجتماعاً ظهر مع اللاعبين، والجهاز الفني للفريق، في حضور حسام غالي عضو المجلس وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، أكد خلاله للاعبين ضرورة إيمانهم بأنفسهم، وأنهم يملكون شخصية البطل، وعليهم السعي دائماً لإثبات قدرتهم على ذلك في كل المواقف الصعبة.

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