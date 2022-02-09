تشيلسي ينجو من فخ الهلال ويضرب موعداً مع بالميراس في نهائي مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق تشيلسي الإنجليزي فوزاً صعباً على الهلال السعودي بهدف دون رد سجله روميلو لوكاكو في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء على استاد محمد بن زايد بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية (الإمارات 2021).

وضرب تشيلسي موعداً مع بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية التي تقام يوم السبت المقبل، فيما يلعب الهلال مع الأهلي المصري على الميدالية البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وصعد تشيلسي لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه في ثاني مشاركة له في البطولة بعد نسخة عام 2012، ليحصل على فرصة تحقيق لقب البطولة الأول له في تاريخ "البلوز".

ونجح الهلال، بطل آسيا، في إحراج بطل أوروبا، أمام 19175 متفرجاً حضروا في مدرجات استاد محمد بن زايد.

أنهى تشيلسي الشوط الأول متفوقاً بهدف مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 32 مستغلاً خطأ من المدافع ياسر الشهراني في إبعاد عرضية كاي هافيرتز من جهة اليسار، لتسقط أمام لوكاكو الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.

وقدم الهلال السعودي أداء رائعاً خاصة في الشوط الثاني الذي كان قريباً من إدراك التعادل في أكثر من مناسبة في ظل تحسن الأداء الهجومي لـ "الزعيم"، لاسيما فرصة موسى ماريغا في الدقيقة 63 الذي أهدر هدفاً محققاً من انفراد صريح، ولكنه سدد في جسد الحارس كيبا.

وتألق حارس "البلوز" في التصدي لتسديدة قوية من محمد كنو في الدقيقة 68 وأبعدها لركنية، تلاها تسديدة أخرى من ماتيوس بيريرا في الدقيقة 70 مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ونجح تشيلسي في الحفاظ على تقدمه في الدقائق الأخيرة وسط محاولات هلالية لم يكتب لها النجاح لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإنجليزي وتأهله للنهائي.

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