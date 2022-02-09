الجزيرة ينهي مونديال الأندية في الترتيب السادس

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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أنهى الجزيرة مشواره في النسخة 18 من كأس العالم للأندية 2021 في المركز السادس، بعد خسارته أمام مونتيري المكسيكي 1-3 في لقاء الفريقين مساء اليوم على ملعب إستاد آل نهيان بأبوظبي، والذي شهد تفوق مونتيري طوال شوطي اللعب منتزعا فوزا مستحقا قاده إلى المركز الخامس.

وتأثر الجزيرة في اللقاء بخسارة 6 من عناصره الإساسية بقيادة متوسطي الدفاع ميلوس والعطاس، بجانب غياب علي مبخوت، محمد جمال، فيكتور للإصابة إضافة إلى محمد ربيع للإيقاف، كما تأثر أداء الفريق نتيجة إهتزاز شباكه مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثالثة بالهدف الأول الذي أحرزه عمر تراوري عن طريق الخطأ في مرماه، الشي الذي أحبط اللاعبين ورفع معنويات المنافس الذي تمكن من إضافة الهدفين الثاني والثالث بواسطة روجيليو فونيس ق 11 و سيزار مونتيس ق 25.

وخلال الحصة الثانية حاول الجزيرة تعديل النتيجة وقدم مستوى أفضل من الشوط الأول لكن مونتيري حافظ على أفضليته وسط تشجع جمهوره الذي قدم دعما معنويا عاليا للاعبين في غياب جمهور الجزيرة تعبيرا عن عدم تقبله للخسارة التي كان قد تعرض لها الفريق في ربع النهائي أمام الهلال السعودي 6-1 ، وتمكن البديل برونو من أحراز هدف الجزيرة الوحيد الذي قلص به الفارق في الزمن المهدر ، وبعدها أطلق الحكم صافرة النهاية بخسارة ثانية للجزيرة الذي أكتفى بفوز وحيد حققه في مستهل مشوار البطولة على بطل تاهيتي.

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