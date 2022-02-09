الصحافة البرازيلية: ليلة مونديالية رائعة لـ«بالميراس» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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سلطت الصحافة البرازيلية الضوء على فوز فريق بالميراس البرازيلي بطل كأس كوبا ليبارتادورس، على الأهلي المصري بطل أفريقيا، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية «الإمارات 2021».

وفاز بالميراس على الأهلي بهدفين دون مقابل، مساء أول من أمس، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ليتأهل للمباراة النهائية، وأشادت صحف البرازيل بفريق بالميراس الذي استطاع أن يرد الدين للأهلي المصري الذي كان قد تغلب عليه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالنسخة الماضية من البطولة العالمية، معتبرة أن ليلة الثلاثاء كانت استثنائية.

وقالت صحيفة «badalo»: إن فريق بالميراس استطاع أن يعود بالأندية البرازيلية إلى المباريات النهائية لكأس العالم للأندية، واستطاع بدفاعه الصلب أن يمنع الفريق المنافس من الوصول إلى مرماه. وكان آخر نهائي لمونديال الأندية خاضه فريق برازيلي كان لفلامينغو أمام ليفربول الإنجليزي في نسخة 2019، لكنه خسره بهدف دون رد.

وأضافت الصحيفة: الهجمات المتكررة على مرمى بطل أفريقيا ساهمت في تسجيل الفوز والتأهل إلى المباراة النهائي من مونديال الأندية «الإمارات 2021»، مشيدة في الوقت نفسه باللاعبين صاحبي الثنائية «رافائيل ودودو».

أما صحيفة «ESBRSSIL» فقالت: كانت ليلة رائعة في أبوظبي بقيادة المدرب ابيل فيريرا استطاع فيها بالميراس أن يعبر إلى المباراة النهائية من كأس العالم للأندية، وعلى الرغم من النقص العددي لفريق الأهلي في الشوط الثاني إلا أنه حاول من مضاعفة هجومه من أجل تعويض النتيجة، لكن دفاع بالميراس الصلب حال دون ذلك.

وقالت صحيفة «LARAZON»: استطاع بالميراس أن يسجل اسمه في تاريخ كأس العالم للأندية بجانب الفرق البرازيلية التي فازت على الأهلي المصري في نصف النهائي. وأضافت: بطل أمريكا الجنوبية خاض مباراة قوية دفاعياً أمام بطل أفريقيا الذي تغير تماماً ما بين الشوطين وحتى مع حصوله على البطاقة الحمراء. وقالت صحيفة «jovempa»: بالميراس يرد الدين للأهلي بعد الخسارة في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، استطاع بدفاعه الصلب أن يحافظ على شباكه نظيفة وأن يسجل هدفين.

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