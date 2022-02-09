الطفل نيكولاس مشجع بالميراس الكفيف في قلب مونديال أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الاهتمام بمشجع بالميراس الكفيف، الطفل نيكولاس جريكو، ودعوته هو ووالدته سيلفيا للتواجد في أبوظبي لحضور منافسات كأس العالم للأندية، مع مشاركة فريق بالميراس في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، خاصة وأن نيكولاس يعد من أشهر المشجعين في البرازيل ويحظى بمكانة كبيرة بين جماهير بالميراس.

وأبرز الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حضور نيكولاس ووالدته في مدرجات ستاد آل نهيان خلال مباراة الأهلي وبالميراس، أمس، في نصف نهائي مونديال الأندية التي انتهت لمصلحة الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

ونشر "الفيفا" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للمشجع البرازيلي الصغير بجانب والدته خلال المباراة، وكتب معلقاً على الصورة "من الرائع رؤية اثنين من المشجعين من أصحاب المكانة الخاصة في المونديال"، مضيفاً:" قصة سيلفيا ونيكولاس جريكو خطفت قلوب الملايين حول العالم، وقادتهم إلى أن يكونوا أفضل مشجعين في العالم".

واختار الاتحاد الدولي الطفل نيكولاس جريكو ووالدته أفضل مشجعين لكرة القدم في العالم خلال حفل جوائز الأفضل عام 2019 بعد أن انتشرت قصة المشجع الكفيف الذي يعاني من التوحد في العالم وحبه وعشقه لكرة القدم ولفريق بالميراس.

وقالت سيلفيا جريكو والدة نيكولاس في مقطع فيديو خلال الجائزة أعاد الفيفا نشره بالتزامن مع حضورهما لأبوظبي:" كرة القدم تمثل الكثير بالنسبة لي ولحياة ابني، ولقد غيرت الكثير من حياة نيكولاس".

وأضافت:" في البداية كنت اصطحب نيكولاس إلى الملعب واستخدم جهاز راديو وسماعات، ولكني شعرت أنه يجلس من دون معرفة حقيقية بما يجري في أرض الملعب، ولذلك بدأت في رواية ما يحدث من اللاعبين خلال المباريات، والقيام بدور المعلق الخاص به، وبدأ فعلا في التفاعل مع المباريات والتشجيع والقفز لحظة إحراز الأهداف".

وتابعت:" نيكولاس أصبح طفلاً مختلفاً وتحول للأفضل كثيراً، وهذه اللحظات بالنسبة لي هي الأفضل في العالم".

وحرص الحساب الرسمي لنادي بالميراس على الترحيب بالمشجع الصغير لتواجده خلف الفريق في أبوظبي لمؤازرته، كما حرصت الجماهير التي حضرت اللقاء على تحيته لما يملكه من مكانة خاصة لديها.

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