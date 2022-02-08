الأهلي المصري يصدر بياناً رسمياً لتوضيح أسباب قلة جماهيره أمام بالميراس

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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أصدر الأهلي المصري بياناً رسمياً لتوضيح أسباب استحواذ جماهير فريق بالميراس البرازيلي على أغلب تذاكر مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تجمع بين الأهلي وبالميراس على ستاد آل نهيان.

وأكد النادي الأهلي على موقعه الرسمي أن جماهير بالميراس حجزت تذاكر المباراة فور الإعلان عن طرحها نظراً لخوض بالميراس البطولة بدء من الدور نصف النهائي، وقبل حسم موقف الأهلي من الوصول إلى نصف النهائي، مما أدى إلى تعثر حصول جماهير الأهلي على حظوظ متساوية في شراء تذاكر المباراة.

وملأت جماهير بالميراس البرازيلي مدرجات ستاد آل نهيان قبل ساعات من مواجهة الأهلي في البطولة في مفاجأة غير متوقعة نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الأهلي المصري، والحضور المكثف لجماهيره في مباراته مع مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي.

وقامت جماهير بالميراس بشراء الكم الأكبر من التذاكر فور طرحها بنظام الأونلاين، إذ تواجدت بأعداد غفيرة بالآلاف في ملعب المباراة مقارنة بأعداد جماهير الأهلي.

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