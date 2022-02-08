مساعد مدرب تشيلسي: كل النتائج واردة في مباراة الهلال

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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أكد المجري زولت لو مساعد مدرب تشيلسي الإنجليزي أن كل النتائج واردة في مباراة "البلوز" غدا أمام الهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021، ذاكرا ان تشيلسي فريق جيد وحضر إلى البطولة من أجل التتويج باللقب لكنه، وحسب قوله، سيواجه فريق قويا يقوده مدرب كبير وأضاف: في كرة القدم كل شي يمكن أن يحدث، نحن نعتقد أننا مقبلون على مباراة صعبة وأننا يجب أن نلعب بكل قوة حتى ننجح في الفوز، خاصة أن الهلال لديه مهاجمين ممتازين مثل ماريجا وبيريرا وهو ما يجعلنا نحتاج إلى دفاع محكم حتى نحافظ على نظافة شباكنا.

وأثنى زولت الذي يتولى القيادة الفنية في غياب توماس توخيل المدير الفني للفريق بسبب إصابته بكوفيد 19، على منافسه وقال: نعرف الهلال وقدراته الفنية، لديه لاعبين مميزين بالطبع، وقد شاهدناه في عدد من المباريات، وتابعنا مباراته أمام الجزيرة في البطولة قبل يومين، لقد أدى بشكل ممتاز وحقق الفوز رغم أن الجزيرة كان أفضل في بداية المباراة ولكنه تمكن من العودة وهذا دليل على جودة لاعبيه.

وأكد مساعد مدرب تشيلسي أن توماس توخيل يتابع الفريق بإهتمام ويقدم التوجيهات ويساعد في التحضيرات حتى يكون الفريق جاهزا لمباراة الغد، وأضاف: الجميع هنا يعمل، وكذلك الإدارة تتابع وتهتم، وهنالك الكثير من الدعم الذي نحصل عليه للمساعدة في تحقيق النتائج الإيجابية دائما.

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