جارديم: الهلال يمتلك طموح الفوز على تشيلسي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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أكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال السعودي أن فريقه يمتلك طموح الفوز على تشيلسي في مباراة الفريقين غدا الأربعاء بنصف نهائي كأس العالم للاندية، مؤكداً أن لاعبيه سيبذلون قصارى جهدهم في أرضية الملعب لأنهم يرغبون في تحقيق إنجاز بلوغ نهائي البطولة، مؤكدا في ذات الوقت صعوبة المهمة التي قال انها تحتاج للكثير من الجهد والتوفيق.

وأمن جارديم على وصف المواجهة بالمختلفة، وقال انها تطلبت تحضيراً مختلفاً أيضاً لكنه أشار إلى عدم تغيير فلسفة اللعب الخاصة بفريقه التي تعتمد على الإستحواذ والهجوم وصناعة الفرص بحثاً عن الطريقة التي تجعلهم يصلون إلى شباك المنافس.

وأنتقد مدرب الهلال السعودي ضغط المباريات الذي تعاني منه بعض الفرق في البطولة، وقال: هنالك فرق تلعب 4 مباريات في 8 أيام أو يزيد قليلاً من أجل أن تصل إلى النهائي بينما هنالك فرق تلعب مباراتين فقط، هذا يشكل علينا ضغطاً بدنياً وبالتالي يمنح الفرق التي تلعب بدون ضغط مباريات أفضلية كبيرة.

وأشار جارديم إلى أن فريقه إستفاد من هذه الناحية أمام الجزيرة في تحقيق الفوز وأضاف: الجزيرة لعب امامنا بعد أن خاض مباراة في المرحلة الأولى ونحن بدأنا من الدور الثاني وبالتالي كانت لنا افضلية وربما كان عدم وجود فترة كافية للتعافي سبباً في تراجع مستوى الجزيرة خلال الشوط الثاني وبالتالي إستفادتنا من عدم تعافيه وتحقيق الفوز الكبير.

واستطرد جارديم قائلا: هذا لايعني أن تشيلسي ينال الأفضلية لأنها ستكون مباراته الأولى، نحن نعلم أن تشيلسي وليفربول وغيرهما من الأندية الأوربية الأقرب للفوز دائما ولكنني أعني أن بعض الفرق تعاني من ضغط المباريات ويجب مراعاة ذلك مستقبلا.

وكشف مدرب الهلال السعودي عن مواصلة غياب سلمان الفرج قائد الزعيم عن اللقاء لعدم الجاهزية، ذاكراً ان الفرج مازال يشعر بالآم الإصابة ولن يكون موجوداً في المباراة وأضاف: لكن لدينا مجموعة كبيرة من العناصر الجاهزة التي تريد تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز.

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