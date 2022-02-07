مدرب بالميراس: نحترم الأهلي كثيراً ورغبتنا كبيرة في الفوز

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد البرازيلي آبل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي على جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي، غداً الثلاثاء، على استاد آل نهيان في نصف نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي، مشدداً على احترامه الكبير للأهلي، وضرورة التواضع أمامه، خاصة وأن فريقه يملك الرغبة والإصرار على الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة.

ويلتقي الأهلي وبالميراس للمرة الثانية في كأس العالم للأندية بعدما التقيا في النسخة الأخيرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وانتهت لمصلحة الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة: "الأهلي فريق منظم للغاية وخطوطه متقاربة ويملك عقلية الفوز، ولكن نحن لدينا الثقة في أنفسنا ويجب أن نتمتع بالتواضع واحترام المنافس مهما كان الأمر، الفوز بالتأكيد هو ما سيضمن لنا الاستمرار في البطولة واللعب في النهائي".

وأضاف: "نتيجة المباراة السابقة بين الفريقين أصبحت من الماضي، وكرة القدم لا تعترف بالتاريخ، يجب ألا تكرر نفس الأخطاء، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز".

وعن خوض الأهلي لمباراة مونتيري منقوصاً من عدد كبير من لاعبيه الأساسيين، وانضمام اللاعبين الدوليين لبطل أفريقيا، علق مدرب بالميراس قائلاً: "الأهلي قدم أداء ممتازاً، ولعبوا بثقة وحققوا فوزاً عن جدارة واستحقاق، إذا كان من لعبوا مع الأهلي في مباراة مونتيري ليسوا العناصر الأساسية فما بالك بالفريق كاملاً".

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