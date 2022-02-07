موسيماني: بالميراس يمتلك الأفضلية ولكننا نؤمن بقدراتنا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري، أن فريقه يدخل مواجهة بالميراس البرازيلي، غداً الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي بتواضع وفخر شديدين، مشيراً إلى أن وصول الأهلي وبالميراس إلى مونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي ليس مصادفة.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الاثنين، للحديث عن المواجهة: "نعرف كم كان الأمر صعباً علينا عندما واجهنا بالميراس في النسخة الماضية في قطر وكان علينا اللجوء لضربات الترجيح لحسم النتيجة، ومباراة الغد بالطبع صعبة للغاية، ولكننا مستعدون للمباراة ولدينا طموحات كبيرة".

وأضاف: "نؤمن بقدراتنا والمباراة ستشهد تنافساً بين الفريقين، لقد استطعنا أن نكسب مونتيري المكسيكي رغم النقص العددي والتحديات والصعوبات التي واجهتنا، ونتطلع قدماً لرفع اسم الأهلي".

وتابع: "أقدر ما قاله مدرب بالميراس عن الأهلي واحترامه الشديد لفريقي، وأعتقد أن بالميراس يمتلك الأفضلية مقارنة بظروف الأهلي، لذلك يجب أن نكون حذرين وألا نشعر بالأمان أو بأنهم خائفون منا، الأهلي يملك لاعبين على مستوى عال، وسنكافح من أجل الفوز".

وعن إمكانية منح اللاعبين الدوليين الفرصة لخوض اللقاء أوضح: "هم بالطبع مؤهلون للعب من الناحية القانونية بعد أن تم تسجيلهم في قائمة البطولة، وهي مغامرة ومجازفة كبيرة من جانبنا؛ لأننا كنا نؤمن بأن الفريق سينتقل للمرحلة التالية، ولكنني لم أرهم حتى الآن وانتظر حضورهم، وتوفرهم لا يعني الدفع بهم في المباراة خاصة وأنهم لعبوا مع المنتخب المصري في نهائي أفريقيا، أمس".

وأضاف: "سنلعب بالإمكانيات المتوافرة لدينا ولدي ثقة في المجموعة التي خاضت المباراة الأولى أمام مونتيري، ويجب إيجاد التوازن النفسي خصوصاً وأن الدوليين قادمون بعد خسارة المنتخب وهو أمر ليس بالسهل، وأتمنى أن يتخلصوا سريعاً من الشعور بالإحباط".

وواصل موسيماني انتقاده لنظام البطولة وخوض بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية المباريات بدءاً من الدور نصف النهائي، متسائلاً: لماذا يلعب فريق بالميراس أول مباراة له في نصف النهائي، هل نحن في أفريقيا لسنا أصدقاء للفيفا أم نلعب كرة قدم مختلفة.

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