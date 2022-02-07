ديلي ميل : تشيلسي يبدأ من أبوظبي رحلة البحث عن لقبه الأول في مونديال الأندية

المصدر: وام

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اهتمت وسائل الإعلام الإنجليزية، بوصول فريق تشيلسي الإنجليزي إلى أبوظبي للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية بوصفه حامل لقب بطل دوري أبطال أوروبا.

و يستعد تشيلسي لمواجهة فريق الهلال السعودي في مباراة نصف النهائي يوم بعد غد الأربعاء على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

كان فريق تشيلسي قد وصل إلى أبوظبي أمس الأحد بدون مدربه الألماني توماس توخيل الذي تخلف عن الحضور مع الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل مباراة الفريق مع بلايموث مساء السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي التي فاز بها تشيلسي 2-1.

و تابعت معظم الصحف الإنجليزية تفاصيل المران الأول الذي أداه تشيلسي عقب وصوله، ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تقريرا عن وصول الفريق الإنجليزي موضحة أن تشيلسي تدرب في أبوظبي بعد 24 ساعة فقط من مباراته في بطولة كأس الاتحاد أمام بلايموث و أضافت أن الفريق التقطت له صور تدريبه أمام مسجد الشيخ زايد الكبير، أحد أبرز المعالم الحضارية في العاصمة.

وقالت الصحيفة إن تشيلسي قطع مسافة 3500 ميل بعد مباراته في كأس الاتحاد مباشرة و التي فاز فيها بعد وقت إضافي، ليبدأ حملته في البحث عن لقب بطولة كأس العالم للأندية لكن بدون مدربه توخيل، الذي يأمل أن يلحق بالفريق خلال الأيام القليلة المقبلة في حال حصوله على نتيجة مسحة سلبية، إلا أن المؤشرات تؤكد غيابه عن مباراة نصف النهائي إذ من المفترض أن ينهي فترة العزل الخميس المقبل، والآمال معلقة على لحاقه بالمباراة الثانية في حال تأهل الفريق إلى النهائي.

و أشارت الصحيفة إلى أن الفريق اللندني يأمل في أن يحقق في أبوظبي أول ألقابه في مونديال الأندية وهو اللقب الذي لم يحققه من قبل علماً بأنه شارك مرة وحيدة في هذه البطولة و كان ذلك في نسخة عام 2012 وخسر النهائي أمام فريق كورينثيانز البرازيلي.

يذكر أن تشيلسي سيفتقد أيضا في هذه البطولة جهود مدافعه الدولي الإنجليزي ريس جيمس بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة المغربي حكيم زياش مع الفريق في نصف النهائي بعد معاناة مع مشكلة عضلية، فيما سيخضع ميسون ماونت لبعض الاختبارات لتحديد موقفه.

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