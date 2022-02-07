الأهلي والهلال يسعيان إلى تكرار إنجاز العين والرجاء بمونديال الأندية

المصدر: وام

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تنطلق يوم غد " الثلاثاء " مباريات الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية "الإمارات 2021" التي تستضيفها أبوظبي حيث يلتقي الأهلي المصري مع بالميراس البرازيلي غدا على استاد آل نهيان فيما يلتقي الهلال السعودي مع تشيلسي الإنجليزي، بعد غد الأربعاء، على استاد محمد بن زايد.

وتقام البطولة بنسختها الـ18 للمرة الخامسة في دولة الإمارات بمشاركة 7 فرق عالمية من بينها 3 فرق عربية هي الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي والأهلي المصري.

وترصد " وكالة أنباء الإمارات" / وام/ في التقرير التالي أرقام ونتائج العرب في مباريات نصف النهائي طوال تاريخ البطولة العالمية.

شهدت مشاركات الفرق العربية في كأس العالم للأندية 24 مشاركة من الأندية على مدار 17 نسخة استطاعت خلالها أن تصل إلى نصف النهائي من البطولة العالمية 10 مرات لكنها لم تتمكن من تجاوزه في 8 نسخ منها لتنافس على المركزين الثالث والرابع، فيما تمكنت من تجاوزه مرتين فقط بالوصول إلى المباراة النهائية، وهو الإنجاز الأكبر حتى الآن.

كانت المرة الأولى للرجاء المغربي في نسخة 2013 بتأهله إلى النهائي لكنه خسر أمام بايرن ميونخ الألماني والثانية لفريق للعين الإماراتي في نسخة عام 2018 ونجح في الوصول إلى المباراة النهائية لكنه خسرها أمام ريال مدريد.

و في تفاصيل المشاركات العربية كانت البداية من النسخة الثانية في عام 2005 حيث لم يشارك أي فريق عربي في النسخة الأولى عام 2000، وخلال النسخة الثانية شارك كل من الأهلي المصري، والاتحاد السعودي الذي استطاع أن يتأهل إلى نصف النهائي لكنه خسر أمام ساوباولو البرازيلي بنتيجة 3-2.

وكانت المشاركة الثانية للعرب في النسخة الثالثة والتي أقيمت في عام 2006 وشارك فيها الأهلي المصري فقط وتأهل إلى نصف النهائي لكنه خسر أمام انترناسيونال البرازيلي بنتيجة 1 /2 ليتأهل للمنافسة على المركز الثالث واستطاع أن يحقق الميدالية البرونزية بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي 2-1، ليصبح الإنجاز الأول للفرق العربية في مونديال الأندية وقتها.

و في نسخة 2007 شارك النجم الساحلي التونسي وتأهل إلى نصف النهائي لكنه خسر أمام بوكاجونيور الأرجنتيني بنتيجة 0/ 1.. و في نسخة 2008 شارك الأهلي المصري في البطولة، لكنه لم يتأهل بعد الخسارة في الدور الثاني.

وفي نسخة 2009، شارك فريق شباب الأهلي دبي، في البطولة التي استضافتها الإمارات لكنه لم يتأهل إلى نصف النهائي، وكذلك في نسخة 2010 حيث شارك الوحدة ولم يتأهل أيضا.

و خلال نسخة 2011 شارك كل من الترجي التونسي والسد القطري، وتأهل الأخير إلى نصف النهائي لكنه خسر أمام برشلونة برباعية نظيفة.

و في نسخة 2012، تأهل الأهلي المصري إلى نصف النهائي لكنه خسر أمام كورينثيانز البرازيلي.

وفي نسخة 2013 شارك كل من الأهلي المصري والرجاء المغربي، وتأهل الأخير إلى المباراة النهائية بعد الفوز على اتلتيكو منينيرو البرازيلي، ليواجه ريال مدريد في النهائي ولكنه خسر 0 / 2.

و في نسخة 2014 شارك كل من المغرب التطواني، ووفاق سطيف الجزائري لكن لم يتأهلا إلى نصف النهائي، فيما لم تشارك أي فرق عربية في نسختي 2015، 2016.

و في نسخة 2017 شارك كل من الوداد المغربي والجزيرة الإماراتي الذي تأهل إلى نصف النهائي لكنه خسر أمام ريال مدريد 1 / 2.

و شارك في نسخة 2018 كل من العين الإماراتي و الترجي التونسي، حيث تأهل العين إلى نصف النهائي و فاز على ريفربليت الأرجنتيني بركلات الترجيح 5-4، ليتأهل إلى المباراة النهائية لكنه خسر أمام ريال مدريد 1 / 4.. ليصبح ثاني أكبر انجاز عربي في البطولة حتى الآن بالوصول إلى المباراة النهائية بعد الرجاء المغربي.

وفي نسخة 2019 شارك كل من الترجي التونسي والسد القطري والهلال السعودي الذي تأهل إلى نصف النهائي وخسر أمام فلامينجو البرازيلي 1 / 3.

وفي النسخة الماضية 2020 شارك كل من الدحيل القطري والأهلي المصري الذي تأهل إلى نصف النهائي لكنه خسره أمام بايرن ميونخ وحقق المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بالبطولة.



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