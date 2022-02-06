الهلال السعودي إلى نصف نهائي مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد ان حول تاخره بهدف أمام الجزيرة إلى فوز 6-1 في لقاء الفريقين مساء اليوم على ملعب إستاد محمد بن زايد بأبوظبي، في مرحلة ربع النهائي من المنافسة، بعد مباراة قوية نال خلالها "فخر أبوظبي" الأفضلية في الشوط الأول، رغم تأخره فيه بهدفين مع تفوق "الزعيم" في الشوط الثاني ، وسيواجه الهلال بطل آسيا منافسه تشيلسي بطل أوربا مساء الأربعاء المقبل في معركة بلوغ النهائي، فيما يلعب الجزيرة أمام مونتيري المكسيكي مساء ذات اليوم في مواجهة تحديد المركز الخامس.

بدأت المباراة بتفوق واضح للجزيرة الذي سيطر على وسط الملعب، ونجح في بناء عدة هجمات أجبرت الهلال على التراجع للمنطقة الدفاعية من اجل التصدي للهجوم الجزراوي مع الإعتماد على الهجمات المرتدة، حتى تمكن الجزيرة من فك شفرة الدفاع واحرز هدف التقدم الأول بواسطة المالي عبد الله ديابي في الدقيقة 14 من عكسية محمد ربيع، وبعدها واصل تفوقه الهجومي بحثا عن هدف التقدم الثاني، ومع مرور دقائق اللعب نجح الهلال في العودة إلى أجواء اللقاء وإدراك التعادل بواسطة أوديون ايغالو في الدقيقة 36، ثم تمكن سريعا من إضافة هدف التقدم الثاني عن طريق البرازيلي ماتيوس بيريرا في الدقيقة 40 والذي أنتهت عليه مجريات الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني، فرض الهلال أسلوبه وتحكم في مجريات اللعب وبادر بالهجوم لكن كادت شباكه ان تهتز بواسطة أحمد العطاس الذي لعب كرة جميلة مرت جوار القائم، وفي الدقيقة 57 أستثمر الهلال ضربة ركنية نجح محمد كنو في تحويلها للشباك بضربة رأسية مضيفا الهدف الثالث والذي منح الفريق الثقة والتركيز، مع تراجع مستوى الجزيرة مقارنة بالشوط الأول لكنه لم يستسلم وكانت له بعض المحاولات التي لم تكلل بالنجاح، حتى استقبلت شباكه الهدف الرابع بواسطة سالم الدوسري في الدقيقة 77، لينهي آمال الجزيرة في إمكانية التعديل ويسيطر بعدها على مجريات اللعب مع إضافة الهدف الخامس الذي حمل توقيع موسى ماريغا في الدقيقة 88، وأضاف كاريللو الهدف السادس من ركلة جزاء في الزمن المهدر أحتسبها الحكم بعد ان لامست الكرة يد المدافع خليفة الحمادي والذي أعقبته صافرة النهاية.

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