طارق قنديل: نشعر أننا نلعب في مصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي-تصوي ناصر المنصوري

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أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أثناء زيارته للجناح المصري في "إكسبو2020 دبي" أن الأهلي يشعر بأنه يلعب في مصر بفضل حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الإماراتية والحضور اللافت للجماهير المصرية في الملعب. وأعرب قنديل عن سعادته بالتواجد في الجناح المصري في إكسبو2020 دبي، ومثمنا الدعم اللامحدود الذي يحظى به الأهلي في الإمارات ومتمنيا أن يستمر الفريق في تألقه وتحقيق الفوز في نصف النهائي أمام بلميراس البرازيلي الثلاثاء المقبل.

وقال أشرف حمدي نائب المفوض العام لجناح مصر في معرض "إكسبو دبي 2020" أن الجناح المصري فخور ببلوغ الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعدما تغلب على نظيره مونتيري المكسيكي بهدف دون رد مساء أمس، متمنيا له التوفيق في مباراته المقبلة أمام بلميراس البرازيلي والوصول إلى نهائي البطولة. وأعرب أشرف حمدي عن دعم الجناح المصري لمشاركة الأهلي خلال استقباله طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي مساء اليوم، وأضاف: كلنا فخر واعتزاز بمشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم، وسعداء بفوزه في المباراة الأولى في ظل ظروف صعبة بسبب الغيابات، ونهنئ دولة الإمارات على التنظيم الرائع للبطولة.

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