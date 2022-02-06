عودة الفعاليات الترويجية لكأس العالم للأندية FIFA الإمارات 2021

المصدر: وام

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تعاود الفعاليات الترويجية لكأس العالم للأندية FIFA الإمارات 2021 نشاطها غداً، بعدما حققت نجاحاً كبير وسط تفاعل كببر من مختلف الفئات والأعمار، حيث انطلقت الفعاليات في يناير الماضي في العديد من مراكز التسوق، وزارت إكسبو 2020 دبي وبوابة الشرق وبطولة أبوظبي "إتش أس بي سي" للجولف وياس مول وغيرها من الأماكن.

وتعود الفعاليات الترويجية للظهور في أبوظبي على مدار أيام 7 و8 و9 من فبراير الحالي، ذلك في الزينة والمنيرة وحديقة الريم سنترال بارك على التوالي.

وتمنح تلك الفعاليات الجمهور في مواقع الزيارة فرصة التفاعل مع التعويذة الرسمية "ظبي" وكذلك كأس البطولة، بما يحقق الأهداف المرجوة من تلك الفعاليات، في التأثير الإيجابي بين مختلف فئات الدولة وإلهام النشء للتفاعل مع الفعاليات الرياضية الكبرى، مع التشجيع على اتباع نمط حياه رياضي صحي.

وظهرت تعويذة البطولة "ظبي" للمرة الأولى عام 2009، حيث يمثل الغزال العربي الذي يعد جزءًا من هوية إمارة أبوظبي، ويرمز للقوة والجمال والسرعة.

وكان أخر ظهور للتميمة في النسخة السابقة بأبوظبي عام 2018. ولا تخلو الأنشطة والفعاليات الترويجية من إجراءات مشددة للصحة والسلامة، باعتبارها أولوية قصوى في الإمارات، ولدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تقام كل الفعاليات والأنشطة وسط إجراءات مشددة وضمن أعلى المعايير العالمية، لضمان صحة الجميع، بحيث يجب على الجماهير فوق سن الـ12 عاماً تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، ونتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة 96 ساعة على الأقل. وفي حال عدم القدرة على تقديم حالة المرور الخضراء عبر تطبيق الحصن، ينبغي إظهار شهادة لقاح فيروس كورونا، بالإضافة لنتيجة فحص PCR صالحة لمدة 96 ساعة على الأقل.

ويتطلب الحضور لمن هم دون سن الـ12 عاماً، تقديم حالة المرور الخضراء عبر تطبيق الحصن، ونتيجة فحص PCR صالحة لمدة 48 ساعة على الأقل. وفي حال عدم القدرة على تقديم حالة المرور الخضراء عبر تطبيق الحصن، يجب إبراز نتيجة فحص PCR صالحة لمدة 48 ساعة على الأقل.

وتقام كأس العالم للأندية "أبوظبي 2021" في العاصمة الإماراتية للمرة الخامسة، بمشاركة سبعة أندية، هي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، والهلال السعودي بطل آسيا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وبالميراس البرازيلي الفائز بلقب دوري أبطال أميركا اللاتينية، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وبيراي التاهيتي ممثل أقيانوسيا، وذلك بالفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

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