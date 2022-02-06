الأهلي المصري يقف دقيقة حداد على روح ريان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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وقف لاعبو الأهلي المصري والجهازين الفني والإداري دقيقة حداد على روح الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية أمس وذلك قبل مران الفريق صباح اليوم استعدادا لمواجهة بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وينتظر الأهلي انضمام لاعبيه الدوليين إلى بعثة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية في أبوظبي، غداً الاثنين، وذلك عقب نهاية مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

وحرصت إدارة النادي الأهلي على التواصل مع اتحاد الكرة المصري من أجل تسهيل استقدام اللاعبين الدوليين، إذ يدرس النادي إمكانية إحضار اللاعبين عبر طائرة خاصة من الكاميرون إلى أبوظبي مباشرة عقب نهاية مباراة مصر والسنغال، بينما في حال تعذر حضور اللاعبين بطائرة خاصة، سيعود اللاعبون مع بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة عقب النهائي الأفريقي، ثم الانتقال عبر رحلة طيران من القاهرة إلى أبوظبي ظهر غد.

وتضم قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية الخماسي الدولي أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف، إضافة إلى الحارس محمد الشناوي المصاب والذي خرج من قائمة الفريق في مونديال الأندية.

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