نفاد تذاكر مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية (الإمارات 2021) نفاد تذاكر مباراة نصف النهائي التي تجمع بين الأهلي المصري بطل كأس ليبرتادوريس، والأهلي المصري بطل أفريقيا والتي تقام في الثامنة والنصف بعد غد الثلاثاء على استاد آل نهيان.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد عبور مونتيري المكسيكي أمس بهدف دون رد سجله اللاعب محمد هاني في الدور ربع النهائي، ليجدد الموعد مع بالميراس في مواجهة ثانية تجمع الفريقين بعدما التقيا من قبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في النسخة الماضية، وفاز الأهلي بركلات الترجيح.

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