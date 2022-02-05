«وجبة عشاء» تُجهّز تشيلسي لـ«مونديال أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

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كشفت صورة جمعت المدير الفني الألماني لفريق تشيلسي، توماس توخيل، وأعضاء من الجهاز الفني مع مارينا جرانوفسكايا، المدير التنفيذي لـ«البلوز»، في أحد مطاعم العاصمة اللندنية خلال تناول «وجبة عشاء» الأجواء الودية، التي تصاحب استعداد «البلوز» لمونديال أبوظبي، وخاصة أن الفوز بلقب المونديال يدعم تشيلسي قبل خوض غمار دوري الأبطال الأوروبي وبعده نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول نهاية الشهر الجاري، وأكدت إدارة تشيلسي أن نجاح توخيل يبدأ من أبوظبي.

وأكدت صحيفة «ديلي ميل» أن «وجبة العشاء» مع الرئيس التنفيذي تعني الكثير، وأشارت إلى الموقف المعقد لفريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي، ولا سيما أنه فاز في 3 مباريات فقط في آخر 10 جولات، وعقدت مقارنة خاصة بوضع الفريق الحالي، ووضعه غير الجيد في نهاية مشوار المدرب السابق، فرانك لامبارد، إلا أن الصحيفة أكدت أن توخيل يضمن مقعده بفضل علاقاته المهنية القوية مع جرانوفسكايا ومع المستشار التقني بيتر تشيك، الحارس الأسطوري الشهير، اللذين يثقان بقدرة توخيل على الفوز بكأس العالم للأندية.

تدريبات

على جانب آخر، أكدت بعض التقارير الصحافية، أن الظهير الأيمن الإنجليزي، رييس جيمز، قضى أغلب فترة الإجازة الشتوية الأخيرة في مركز تدريب الفريق الأزرق «كوبهام» للتأهيل واستعادة لياقته البدنية، في محاولة اللحاق بمباراة «البلوز» في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إلا أن الأمر لم يُحسم، ويُعد جيمس إحدى أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة توخيل ولا سيما في طريقة اللعب بـ«ثلاثي» في الخط الخلفي.

وكشفت التدريبات عن تركيز توخيل على لاعبه البرازيلي العائد من فترات إعارة طويلة، روبرت كينيدي، الذي تمت إضافته للقائمة في يناير الماضي، وظهر كينيدي بصورة حيدة قبل التوجه إلى أبوظبي، ورغم أنه يلعب كجناح مهاجم، إلا أنه يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيسر أيضاً وهو ما يحتاجه تشيلسي قبل خوض مباريات المونديال، في ظل إصابة بن تشيلويل وعدم وجود أي بديل لماركوس ألونزو.

وفي مقابلة صحفية مع صحيفة مترو، قال جلين جونسون، الظهير الأيمن السابق لعدة فرق إنجليزية وأبرزها تشيلسي وليفربول، إن توخيل يقوم بعمل جيد هذا الموسم وحتى لو ابتعد عن قمة «بريميرليغ»، وأشار إلى أن إنهاء البطولة في مركز «الوصيف» قد يكون مقبولاً للفريق، بجانب ضرورة الفوز بكأس العالم للأندية وبطولتي الكأس المحليتين.

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