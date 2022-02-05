جواو فيكتور: النهائي حلم والكرة لا تعرف المستحيل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد البرازيلي جواو فكيتور مهاجم الجزيرة أنه يشعر بالفخر مع الجزيرة لأنه أتاح له فرصة اللعب في مونديال الأندية، لأن اللعب في البطولة حلم كل لاعب، وأنه سيعمل على تقديم مستوى جيد والمساهمة مع زملائه في تحقيق أفضل النتائج، وأشار إلى أن فريقه قادر على بلوغ نهائي كأس العالم، رغم صعوبة المهمة، وقال إن كرة القدم لا تعرف المستحيل وأنا على ثقة بأن كل شيء يمكن أن يتحقق بالجهد.

وكشف فيكتور أنه يحلم بمقابلة بالميراس البرازيلي الذي كان لاعباً في صفوفه بالمراحل السنية خلال المباراة النهائية، وأن يكون صاحب هدف الفوز في اللقاء، مؤكداً أنه يحمل الكثير من التقدير للنادي الذي فتح له أبوابه صغيراً وقال: قضيت وقتاً رائعاً في نادي بالميراس، ولكن هذا لا يمنع أن أعمل على تسجيل الأهداف في مرماه إذا لعبنا أمامه، لأنني حالياً لاعب في الجزيرة، وأتمنى أن أكتب اسمي في تاريخ النادي بتحقيق إنجاز كبير يجعلني أشعر بالفخر.

وأضاف: تركيز الجميع على الوصول إلى النهائي، سنبذل كل جهدنا من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في مونديال الأندية، خاصة بعد البداية الجيدة أمام بيراي بطل تاهيتي.

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