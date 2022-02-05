أحمد العطاس.. مغازلة الشباك من بوابة المونديال

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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لم يفوت أحمد العطاس، مهاجم الجزيرة، فرصة المشاركة الأولى في تاريخه، في بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» نجح في وضع «بصمته الخاصة»، مغازلاً الشباك،بتسجيل الهدف الثاني لـ «فخر أبوظبي» أمام آس بيراي التاهيتي 4-1 في افتتاح المونديال، وهو الهدف الأول للاعب بعد عودته حديثاً إلى صفوف ناديه السابق.

ومثل الهدف الرأسي، في «انطلاقة المونديال»، أفضل إعلان للعودة الرسمية للمهاجم أحمد العطاس إلى صفوف الجزيرة، بعد تنقله بين أكثر من نادٍ خلال المواسم الثلاثة الماضية، بداية من شباب الأهلي، وصولاً إلى النصر على سبيل الإعارة قبل العودة إلى «فرساندبي»، ومن ثم الشارقة، قبل انتقاله مجدداً إلى الجزيرة.

وجاء خروج العطاس «26 عاماً»، من صفوف الجزيرة بنهاية موسم 2017- 2018، حيث كان يجلس على «دكة البدلاء» خلال المباريات الأربع لـ«فخر أبوظبي» في مونديال 2017، والذي حل فيه الجزيرة رابعاً، لينتقل مع بداية الموسم التالي 2018- 2019 إلى شباب الأهلي.

ولعب العطاس في الموسم التالي 2019- 2020 لفترة قصيرة مع النصر على سبيل الإعارة، قبل عودته إلى شباب الأهلي تمهيداً لانتقاله في مطلع موسم 2021- 2022 إلى صفوف الشارقة، ليعود بعدها إلى الجزيرة، الذي احتضن مجدداً اللاعب الذي بدأ مشواره مع فرق المراحل السنية بأكاديمية «فخر أبوظبي»، على مدار عقد كامل منذ أول موسم 2008- 2009 كلاعب بفريق الأشبال تحت 13 عاماً.

وانتظر أحمد العطاس الذي لعب مع الجزيرة مباراتين بعد العودة أمام الوصل 3-2 في الجولة 13 لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والوحدة 1-2 في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، المشاركة المونديالية الأولى أمام آس بيراي التاهيتي للتوقيع بأول أهدافه مع «فخر أبوظبي»، حينما سجل الهدف الثاني من رأسية في الدقيقة 25، بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس، إثر تسديدة زميله عبدولاي ديابي.

وقال العطاس عن المواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي: «نواجه فريقًا بطلاً ومنافسًا قوياً، ولكن علينا التركيز على أنفسنا، ونأمل أن يخرج اللقاء بالصورة المطلوبة، ولا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم».

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