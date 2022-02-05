4 ملايين برازيلي يعيشون "سعادة" بالميراس في أبوظبي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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يتابع حوالي 4 ملايين برازيلي من محبي ومشجعي نادي بالميراس البرازيلي، فرحة وسعادة بعثة النادي بتواجدها في أرض الإمارات حاليا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021 والتي يستهلها الفريق بمواجهة الفائز من الأهلي القاهري ومونتيري المكسيكي يوم الثلاثاء المقبل.

وحرص النادي البرازيلي منذ لحظة وصوله المبكر إلى عاصمة الأمن والآمان صباح الخميس الماضي على توثيق رحلته لحظة بلحظة، ونقل صورة حية لأجواء التدريبات عبر تغريدات مستمرة بحساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي يتابعه ملايين المحبين، ونقلت بعثة بالميراس كرم الضيافة الإماراتي، والإمكانات المتاحة لهم، مع البرامج الترفيهية الترويحية، والسعادة التي تسيطر علي كل البعثة بتواجدها في "التراب العربي"، حسب وصف النادي، مؤكدين أن الأمور تمضي جيدا وان كل سبل الراحة متوفرة من إقامة وملاعب.

وظل الجمهور البرازيلي يتفاعل بمئات الآلآف من التعليقات على التغريدات مع تقديم الدعم المعنوي من على البعد، مؤكدين أهمية الظهور الجيد في المونديال والعودة إلى ساو باولو معقل النادي بكأس البطولة، في الوقت الذي كشف فيه النادي عن وصول العديد من محبيه إلى أبوظبي للتواجد بجانب اللاعبين في البطولة.

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