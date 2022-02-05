الخطيب يصل أبوظبي ويطمئن على بعثة الأهلي

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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وصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي صباح اليوم، السبت، إلى مقر إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أبوظبي، وذلك للاطمئنان على اللاعبين قبل بداية مشوار الفريق في كأس العالم للأندية اليوم.

وحرص رئيس النادي على الاجتماع بالمهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، ورئيس بعثة الفريق في الإمارات فور وصوله لفندق إقامة البعثة.

واطمأن الخطيب من رئيس البعثة في أبوظبي على كافة الأمور التي تخص فريق الكرة، وذلك قبل مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في الثامنة والنصف مساء اليوم بإستاد آل نهيان في بداية مشوار بطل أفريقيا في النسخة الحالية لكأس العالم للأندية

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