الأهلي على موعد مع رقم تاريخي في مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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ساعات قليلة تفصل الأهلي المصري عن كتابة رقم قياسي جديد في تاريخ كأس العالم للأندية عندما يلاقي مونتيري المكسيكي مساء اليوم على استاد آل نهيان في ربع نهائي النسخة الثامنة عشر من البطولة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي.

وعندما يطلق حكم المباراة صافرة البداية سينفرد الأهلي بالرقم القياسي كأكثر الأندية خوضاً للمباريات في كأس العالم للأندية بـ 16 مباراة ليفك الشراكة مع فريق أوكلاند سيتي الذي تساوى مع الأهلي في عدد المباريات بـ 15 مباراة.

ويحتل ريال مدريد الإسباني المركز الثالث في قائمة الأندية الأكثر خوضاً لمباريات المونديال بـ 12 مباراة، يليه مونتيري المكسيكي منافس الأهلي برصيد 10 مباريات سترتفع إلى 11 بمواجهة اليوم، ثم مواطنه باتشوكا بتسع مباريات، وبرشلونة الإسباني وكلوب أميركا المكسيكي بـ 8 مباريات.

وأصبح النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا 10 مرات ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة، حيث يشارك في النسخة الحالية للمرة السابعة في تاريخه، بفارق مشاركتين عن أوكلاند سيتي النيوزيلندي (9 مشاركات).

ويطمح الأهلي إلى تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها نتيجة غياب عدد كبير من لاعبيه وكتابة إنجاز جديد، إذ أحرز الميدالية البرونزية في نسختي 2006 و2020.

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