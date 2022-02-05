الأهلي ومونتيري.. مواجهة ثأرية الليلة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يستهل الأهلي المصري مشواره في كأس العالم للأندية عندما يواجه مونتيري المكسيكي في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد آل نهيان في الدور ربع النهائي للبطولة، وتحمل المواجهة طابعاً خاصاً بالنسبة لبطل أفريقيا كونها مواجهة ثأرية يسعى خلالها «المارد الأحمر» إلى رد الدين وتحقيق الفوز الأول على الفريق المكسيكي. وتعد المباراة هي الثالثة بين الفريقين بمونديال الأندية، وفاز مونتيري 2 - 0 في نسخة 2012 و 5 - 1. في نسخة 2013.

وواجه الأهلي الأندية المكسيكية في المونديال في 4 مناسبات سابقة، إذ بخلاف مباراتيه مع مونتيري، لعب أمام كلوب أمريكا في مباراة المركزين الثالث والرابع في نسخة عام 2006 ونجح في تحقيق الفوز 2 - 1 وهو الفوز الوحيد للأهلي على الأندية المكسيكية، كما واجه في ربع نهائي نسخة 2008 وخسر 2 - 4.

ويتحدى الأهلي الظروف الصعبة لغياب الدوليين مع المنتخب الإصابات، آوخرها عمار حمدي.

أعلن الأهلي قائمة من 23 لاعباً نضم الخماسي الدولي أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف، فيما خرج من القائمة حسام حسن وبيرسي تاو لعدم اكتمال شفائهم، والحارس الدولي محمد الشناوي .

ولكن الأهلي يتسلح بدعم الجماهير المصرية في الإمارات، إذ من المتوقع أن يحظى الفريق بمساندة جماهيرية كبيرة في مدرجات استاد آل نهيان.

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