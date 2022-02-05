راشد بن حميد: المشهد الافتتاحي يزيد طموحاتنا في مونديال أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه افتتاح البطولة.

وقال: فوز الجزيرة بنتيجة كبيرة وأداء مشرف ساهم في نجاح اليوم الافتتاحي، وترك انطباعاً قوياً بأننا أمام بطولة مثيرة، خصوصاً وأنه من المتوقع زيادة الإقبال الجماهيري مع ظهور الأهلي المصري بطل أفريقيا، والهلال السعودي بطل آسيا، في المنافسات، حيث يتمتع الناديان بشعبية طاغية في الوطن العربي.

ونوّه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالسلوك الجماهيري والتنظيم، مؤكداً أن الجماهير هي العنصر الفعّال في نجاح الأحداث الكبرى، خصوصاً وأن البطولة تقام وفق أعلى المعايير العالمية إزاء الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مشدداً على أن الإمارات لديها البروتوكول الأنسب للتعامل بالشكل الأمثل مع كل الظروف المحيطة بالفيروس، وبما يضمن للجمهور واللاعبين أن يعيشوا تجربة رائعة في أجواء مناسبة وآمنة.

وأضاف: الجزيرة قدم مباراة طيبة، ظهرت خلالها روح اللاعبين، ما يؤكد رغبة الفريق في الذهاب بعيداً خلال البطولة، مع الاعتراف بصعوبة البطولة من مباراة لأخرى، وقال: المشهد الحضاري الذي خرج عليه اليوم الافتتاحي، والصورة الرائعة لاستاد محمد بن زايد، يزيدان من الطموحات في تنظيم بطولة استثنائية ومختلفة، كعهد الإمارات دائماً، فهدفنا دائماً عكس الصورة الحقيقية لدولة الإمارات في استضافة رائعة، والترحيب بكل ضيف على أرض الدولة.

تجهيزات

وأبدى الشيخ راشد بن حميد سعادته بالتجهيزات والاستعدادات في ملعبي آل نهيان ومحمد بن زايد، مؤكداً أن اللجنة المنظمة قامت بدور كبير في التحضيرات لاستضافة النسخة الخامسة من البطولة الكبرى، وحققت المستوى المطلوب من قبل الاتحاد الدولي، وقال: «هذا الأمر ليس غريباً على أبوظبي وكل مدن الإمارات، حيث سبق للعاصمة أن تركت بصمة كبيرة على تلك البطولة بالتحديد، من خلال استضافة 4 نسخ، حققت جميعها نجاحاً مبهراً، ما شجع الاتحاد الدولي لكرة القدم على منح أبوظبي حق التنظيم مجدداً، وساهم في زيادة التفاهم والتعاون من جانبنا مع الفيفا».

وأضاف: العالم مدعو لحضور واحدة من بطولات الفيفا القوية، والاستمتاع بمناخ الإمارات في هذا التوقيت والذي يمثل أجمل شتاء في العالم، مع متابعة عدد من المباريات الجماهيرية.

وأكد قدرة أبناء الإمارات على إنجاح هذا الحدث الرياضي، والخروج بنجاحات كبيرة تضاف إلى البطولات التي سبق استضافتها بشكل مشرف في أعوام 2009، 2010، 2017، 2018.

دعم

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر إلى القيادة الرشيدة، على دعمها المتواصل للرياضة وتهيئة كل الظروف المناسبة لاستضافة الأحداث الرياضية القارية والدولية، وقال: نحن محظوظون بقيادتنا التي تقدم للوسط الرياضي دعماً غير محدود من أجل أن يحقق أهدافه.

وأشاد رئيس اتحاد الكرة بالتعاون المتواصل مع مجلس أبوظبي الرياضي ودوره الكبير في تهيئة أفضل السبل لهذه الاستضافة، مؤكداً أن مجلس أبوظبي الرياضي وبقية المجالس الرياضية في الدولة، تلعب أدواراً مهمة في تقدم الرياضة الإماراتية، ودفعها للأمام على كل المستويات، فنية وتنظيمية.

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