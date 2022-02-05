«الهلال يكتمل» بكاريلو وكويلار

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي )

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انضم البيروفي أندري كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار، إلى بعثة فريق الهلال في أبوظبي، بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم ، ويختتم الفريق تدريباته اليوم باستاد محمد بن زايد استعدادا للجزيرة غداً، وتضم قائمة الفريق للمشاركة في المونديال،26 لاعباً .

وكان الهلال تعاقد مع 6 لاعبين جدد يشارك منهم الخماسي الحارس محمد العويس القادم من الأهلي، وعبد الرحمن العبيد المنضم من النصر، وسعود عبد الحميد، لاعب الاتحاد السابق، والبرازيلي ميشيل ديلجادو «فلامنجو»، والنيجيري أوديون إيجالو القادم من الشباب، بينما يغيب عبد الإله المالكي المصاب.

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