زايد العامري.. ذكريات رائعة مع الأهداف المونديالية

المصدر: (أبوظبي – البيان الرياضي)

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بعد نحو أكثر من 8 سنوات على «باكورة» أهدافه ، مع منتخب الإمارات للناشئين، في كأس العالم تحت 17 عاماً بالإمارات 2013، استعاد زايد العامري، جناح الجزيرة، «ذاكرة الأهداف المونديالية»، حينما افتتح التسجيل لفريقه أمام منافسه آس بيراي التاهيتي، في انطلاق مونديال الأندية، وهي المشاركة المونديالية الأولى له مع الجزيرة ويحمل سجل زايد العامري ، تسجيله هدفاً مع منتخب الإمارات للناشئين أمام البرازيل، في 2013، ودون اسمه كأول لاعب إماراتي ينجح في زيارة شباك «السامبا»على صعيد المنتخبات وتبدو الفرصة مواتية أمام العامري، والذي حرمته «تقنية الفيديو» من احتساب هدفين في مباراة فريقه أمام بيراي التاهيتي، لزيادة غلته من «الأهداف المونديالية»، بداية من مواجهة الهلال السعودي غداً.

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