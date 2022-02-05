الجزيرة.. أرقام ومكاسب البداية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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كتب الجزيرة اسمه في تاريخ مونديال الأندية بتحقيقه الفوز الأكبر في المباريات الافتتاحية للبطولة بعد الفوز العريض الذي حققه على بيراي التاهيتي، أول من أمس، في افتتاح النسخة الثامنة عشرة التي تستضيفها أبوظبي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة لم يجد خلالها «فخر أبوظبي» أدنى صعوبة في الفوز بها، محققاً أكبر انتصار في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية منذ إقامتها عام 2000، إذ كان أكبر فوز في الافتتاح في مباراة الوحدة الإماراتي وهيكاري يونايتد من بابوا غينيا بنتيجة 3-0 في افتتاح نسخة 2010 وعلى الملعب نفسه باستاد محمد بن زايد.

مكاسبوحقق الجزيرة جملة من المكاسب والأرقام في ضربة البداية بالمونديال، بات أكثر ناد إماراتي يخوض عدداً من المباريات في المونديال، إذ سيصل إلى 6 مباريات عندما يواجه الهلال السعودي في الدور المقبل، وأكبر فوز لناد إماراتي في البطولة.

ومن أهم مكاسب «فخر أبوظبي» الفرصة التي منحها الجهاز الفني بقيادة مارسيل كايزر لعدد من اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم، وكذلك منح الفرصة للاعبين دوليين للحصول على فترة راحة مناسبة بعد العودة من المنتخب الوطني، إضافة إلى عودة مهاجم وهداف الفريق علي مبخوت للمشاركة في المباريات بعد فترة طويلة من الغياب.

وكشفت المباراة عن الفوارق الكبيرة بين الجزيرة ومنافسه التاهيتي على مستوى الاستحواذ والتمريرات والهجمات والتسديدات على المرمى، حيث كان في مقدور الفريق الخروج بنتيجة أكبر من الرباعية.

موعد وسيكون الجزيرة على موعد مع مواجهة قوية أمام الهلال السعودي غداً في ربع النهائي، وبطموح الفوز ومعادلة إنجازه في نسخة 2017 عندما تأهل لنصف النهائي أمام ريال مدريد، إضافة إلى الرغبة في تحقيق الفوز الأول للجزيرة على الهلال بعدما التقيا 4 مرات من قبل، وفاز الهلال في 3 مباريات.

مباراة الجزيرة والهلال ستجدد المواجهات العربية في مونديال الأندية وللمرة السادسة، حيث جمعت الأولى الرجاء المغربي والنصر السعودي، في النسخة الأولى، وفاز النصر 4 - 3، وكانت الثانية في عام 2005، وجمعت بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري، وفاز الأول بهدف .

أما المواجهة العربية الثالثة فكانت عام 2011، بين السد القطري والترجي التونسي، وانتهت بفوز السد 2-1، واستطاع العين الإماراتي التفوق على الترجي التونسي، في ربع نهائي عام 2018، وفاز «الزعيم» بثلاثية نظيفة، فيما كانت مواجهة الأهلي المصري مع الدحيل القطري في النسخة الماضية، الأخيرة في المواجهات العربية، وحسمها الأهلي بهدف حسين الشحات.

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