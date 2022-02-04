ريس جيمس خارج قائمة تشيلسي في مونديال الأندية

المصدر: أ ف ب

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أكد المدرب الألماني لنادي تشيلسي الإنجليزي توماس توخل الجمعة أن مدافعه الدولي ريس جيمس سيغيب عن مونديال الاندية في كرة القدم المقرر في أبو ظبي، لأنه لم يتعاف من إصابته "الكبيرة" بتمزق عضلي في الفخذ.

ويغيب جيمس عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع برايتون 1-1 في المرحلة العشرين من الدوري على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في 29 ديسمبر الماضي.

ويسافر تشيلسي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلى أبو ظبي بعد مواجهة ضيفه بليموث السبت في الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، على أن يخوض دور الأربعة في كأس العالم للأندية الأربعاء المقبل مع الهلال السعودي بطل آسيا أو الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف.

وقال توخل في مؤتمر صحافي عشية مواجهة الكأس المحلية "ريس لم ينضم إلى تدريبات الفريق حتى الآن، لذا فهو غير جاهز في نهاية هذا الأسبوع. لن يسافر معنا إلى أبو ظبي لأنه لم يعد الى التدريبات".

واضاف إنه يتمتع بالخبرة الكافية التي تمنعه من "الإفراط بالثقة" لتحديد موعد عودة اللاعب.

وأوضح "أكد التشخيص على الفور أنها إصابة كبيرة، ومن هناك نحتاج إلى التحلي بالصبر. إنه تمزق عضلي، إنها دائما إصابة صعبة وهو لاعب قوي جدا بدنيا".

وتابع "وللأسف أصيب بعد ذلك بالأنفلونزا وكانت تلك نكسة في الأيام القليلة الماضية في عملية عودته إلى الفريق".

ويغيب أيضا روبن لوفتوس-تشيك عن مباراة السبت بسبب الإصابة، بينما يغيب الأميركي كريستيان بوليسيك والبرازيلي تياغو سيلفا بسبب مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وفشل تشيلسي في تعزيز مركزي الظهيرين في فترة الانتقالات الشتوية في يناير بعد إصابة بن تشيلويل في الركبة وانتهاء موسمه، واستمرار إصابة جيمس بالتمزق العضلي.

وقطع النادي اللندني إعارة لاعبه البرازيلي كينيدي الذي يشغل مراكز عدة، بينها ظهير أيسر ولاعب وسط أيسر، لمواطنه فلامينغو بعد أن فشل في قطع إعارة لاعبه البرازيلي الآخر إيمرسون بالميري من ليون الفرنسي.

وقال توخل إنه لا يشعر بأي إحباط بسبب عدم النجاح في فترة الانتقالات الشتوية، ويظل واثقًا من قدرة تشيلسي على التعامل مع موارده البشرية الحالية.

وأضاف "لا، ليس هناك إحباط، لأنني كنت هادئًا أيضًا ولم يكن هناك إحباط لأنني أعرف نوع الجودة التي نحتاج لإضافتها إلى مجموعة قوية جدًا وجيدة".

وأردف قائلا "إنها وظيفتي أيضًا العثور على حلول عندما نتعرض للإصابات. لقد حاولنا وكانت لدينا أفكار، لكن في النهاية نتمسك بما لدينا ونحن سعداء بذلك".

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