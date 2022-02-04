بعد 9 سنوات..زايد العامري نجم الجزيرة يستعيد ذكريات الأهداف المونديالية

المصدر: وام

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بعد نحو 9 سنوات على "باكورة" أهدافه المونديالية مع منتخب الإمارات للناشئين، في كأس العالم تحت 17 عاماً بالإمارات 2013، استعاد زايد العامري، جناح الجزيرة، "ذاكرة الأهداف المونديالية" حينما افتتح التسجيل لفريقه أمام منافسه نادي إف سي بيراي التاهيتي، في المباراة التي انتهت بفوز "فخر أبوظبي" بنتيجة 4-1 في انطلاق بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021".

ومهد الهدف المبكر لزايد العامري في الدقيقة الـ 5 و الذي استغل فيه تمريرة ذكية من زميله محمد جمال المتوج بجائزة نجم المباراة، الطريق أمام انتصار عريض للجزيرة بنتيجة 4-1، ليضرب موعداً في الدور الثاني مع منافسه الهلال السعودي "بطل آسيا" مساء الأحد، على ستاد محمد بن زايد.

ولم يفوّت العامري - الذي غاب عن المشاركة الأولى لناديه الجزيرة في كأس العالم للأندية 2017 بالإمارات - أيضاً، فرصة المشاركة المونديالية الأولى حينما شارك أساسياً في قائمة مدربه الهولندي مارسيل كايزر، لينجح في تسجيل الهدف الأول، قبل أن تتوالى أهداف فريقه بواسطة أحمد العطاس /د 25/، ميلوش كوسانوفيتش /د 41/، ديابي /د 63/، فيما جاء هدف المنافس الوحيد بواسطة المدافع محمد ربيع "هدف عكسي" /د 48/.

ويحمل سجل زايد العامري "25 عاماً"، تسجيله هدفاً مع منتخب الإمارات للناشئين أمام البرازيل التي أقيمت على ذات ملعب مباراة أمس الأول بإستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في 20 أكتوبر 2013.

ولم تمنع الخسارة القاسية وقتها لـ"أبيض الناشئين" أمام منافسه البرازيل بنتيجة 1-6، زايد العامري من تدوين اسمه كأول لاعب إماراتي ينجح في زيارة شباك منتخبات "السامبا" في المواجهات الرسمية، على صعيد المنتخبات الوطنية.

و تدرج العامري، كغيره من نجوم أكاديمية نادي الجزيرة، في فرق المراحل السنية بالنادي، بجانب المنتخبات الوطنية، وصولاً إلى الفريق الأول لـ"فخر أبوظبي"، بالتزامن مع انضمامه لقائمة منتخب الإمارات الأول، بداية من أغسطس 2019.

و تبدو الفرصة مواتية أمام العامري، و الذي حرمته "تقنية الفيديو" من احتساب هدفين في مباراة فريقه أمام آس بيراي التاهيتي، لزيادة غلته من "الأهداف المونديالية"، بداية من المواجهة الصعبة أمام الهلال السعودي مساء الأحد في الدور الثاني.

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