ايجالو وكاريلو وجوستافو وماريجا ضمن قائمة الهلال في مونديال الأندية

المصدر: وام

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انضم البيروفي أندري كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار، لاعبا الهلال السعودي، إلى الفريق في أبوظبي، بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، ويؤدي الفريق تدريبه الختامي غدا على ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف مباراته مع الجزيرة في الدور الثاني من مونديال الأندية الأحد.

وكان البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الفريق، اختار قائمة من 26 لاعباً للمشاركة في المونديال، هم عبد الله المعيوف، وعلي البليهي، ومحمد جحفلي، والكوري الجنوبي جانج هيون سو، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وعبد الله عطيف، وسلمان الفرج، والبيروفي أندري كاريلو، وسالم الدوسري، وعبد الله عطيف، وجوستافو كويلار، ومحمد كنو الذين سبقت لهم المشاركة في نسخة 2019، بجانب محمد العويس، وعبد الله الجدعاني، وعبد الرحمن العبيد، ومتعب المفرج، وحمد اليامي، وسعود عبد الحميد، ومصعب الجوير، والبرازيليين ميشيل ديلجادو وماتيوس بيريرا، وناصر الدوسري، وصالح الشهري، وعبد الله الحمدان، والمالي موسى ماريجا، والنيجيري أوديون إيجالو.

يذكر أن الهلال تعاقد مع 6 لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية، يشارك منهم الخماسي الحارس محمد العويس القادم من الأهلي، وعبدالرحمن العبيد المنضم من النصر، وسعود عبدالحميد، لاعب الاتحاد السابق، والبرازيلي ميشيل ديلجادو «فلامنجو»، والنيجيري أوديون إيجالو القادم من الشباب، بينما يغيب عبدالإله المالكي بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبي مع منتخب بلاده أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 2022.

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