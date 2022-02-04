الإماراتي عمار الجنيبي حكم فيديو لمباراة الأهلي ومونتيري

المصدر: دبي- العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم الدولي الإماراتي الدكتور عمار الجنيبي حكم فيديو مساعد لمباراة الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي والتي ستقام يوم غد السبت على ملعب ال نهيان في نادي الوحدة ضمن منافسات كاس العالم للأندية

وعينت لجنة الحكام طاقم تحكيم استرالي لادارة المباراة مكون من: الحكم كريس بيث ن ويعاونه المساعد الاول انتون، والمساعد الثاني اشلي، والفرنسي الرابع كليمنت حكما رابعا، وحكم فيديو ماسمليانو من ايطاليا يعاونه عمار الجنيبي

ويشارك الدولي عمار الجنيبي ضمن قائمة حكام تقنية الفيديو "الفار"، لقضاة "مونديال الأندية"، وتعد المشاركة الحالية الثانية في مشوار الدولي عمار الجنيبي، على صعيد بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بعدما سبق له التواجد في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في بولندا 2019، كحكم فيديو مساعد أيضاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز