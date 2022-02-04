23 لاعباً في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أرسل النادي الأهلي القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها أبوظبي في الفترة من 3 إلى 12 فبراير الجاري، بمشاركة، الجزيرة بطل الدوري وممثل الكرة الإماراتية، والهلال ممثل القارة الآسيوية، وتشيلسي بطل أوروبا، وبالميراس بطل أميركا اللاتينية، مونتيري بطل الكونكاكاف، بيراي بطل تاهيتي والذي غادر بالخسارة من الجزيرة 1/ 4.

و ضمت قائمة الأهلي المشاركة في البطولة 23 لاعباً، هم، علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويغيب الرباعي محمد شريف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف للتواجد مع المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية، بينما خلت القائمة من الحارس الأساسي محمد الشناوي، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة بكأس أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون، والتي صعد خلالها الفريق لمواجهة السنغال بالنهائي، بعد تخطي عقبة البلد المضيف فيالدور قبل النهائي بضربات الجزاء الترجيحية.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق أف سي مونتيري بطل المكسيك، غداً السبت في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية في إطار منافسات الدور الأول للبطولة.

من ناحية أخرى خسر الفريق جهود لاعب جديد للإصابة، بعدما أثبتت الأشعة تعرض عمار حمدي لاعب الأهلي إلى قطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابه لفترة لن تقل عن 6 أشهر.

وبعد الفحص بأحد مستشفيات أبوظبي، أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، لينضم إلى قائمة طويلة من الغيابات عن النادي المصري وبطل القرن الأفريقي، حيث يغيب بدر بانون ومحمود متولي وأكرم توفيق وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو ومحمد الشناوي للإصابة.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

وكان الجهاز الفني قد اضطر لاستبعاد الثنائي محمد محمود وحسام حسن رغم انتظامهما في التدريبات الجماعية، بسبب غياب الثنائي لفترة طويلة للعلاج والتعافي من الإصابة.

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