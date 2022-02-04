تاو والشناوي وعمار وحسام حسن خارج قائمة الأهلي في مونديال الأندية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أرسل النادي الأهلي القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها أبوظبي في الفترة من 3 إلى 12 فبراير الجاري، بمشاركة، الجزيرة بطل الدوري ممثل الكرة الإماراتية، والهلال ممثل القارة الآسيوية، وتشيلسي بطل أوروبا، وبالميراس بطل أميركا اللاتينية، ومونتيري بطل الكونكاكاف، وبيراي بطل تاهيتي والذي خسر أمس من الجزيرة 1/ 4.

وتضم قائمة الأهلي المشاركة في البطولة 23 لاعباً، هم، علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، ومحمد مغربي، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وكريم فؤاد، وأليو ديانج، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، ومحمد شريف، وأحمد عبد القادر، ولويس ميكيسوني، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وزياد طارق، ووليد سليمان، وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويغيب الرباعي محمد شريف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف للتواجد مع المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية، بينما خلت القائمة من الحارس الأساسي محمد الشناوي، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون، والتي صعد خلالها الفريق لمواجهة السنغال بالنهائي، بعد تخطي عقبة الكاميرون البلد المضيف في الدور قبل النهائي بضربات الجزاء الترجيحية.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق مونتيري، غداً في بداية مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية في إطار منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

من ناحية أخرى خسر الفريق جهود لاعب جديد للإصابة، بعدما أثبتت الأشعة تعرض عمار حمدي إلى قطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابه لفترة لن تقل عن 6 أشهر.

وبعد الفحص بأحد مستشفيات أبوظبي، أثبتت الأشعة التي أجراها أمس عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، لينضم إلى قائمة طويلة من الغيابات عن النادي المصري، حيث يغيب بدر بانون ومحمود متولي وأكرم توفيق وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو ومحمد الشناوي للإصابة.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

وكان الجهاز الفني قد اضطر لاستبعاد الثنائي محمد محمود وحسام حسن رغم انتظامهما في التدريبات الجماعية، بسبب غياب الثنائي لفترة طويلة للعلاج والتعافي من الإصابة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز