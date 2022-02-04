كايزر: شكراً لجماهير الجزيرة

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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أبدى مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة، ارتياحه للأداء الذي قدمه فريقه في مواجهة بيراي في افتتاح كأس العالم للأندية بعد الفوز العريض الذي حققه، مؤكداً أنه من الجيد تسجيل 4 أهداف خلال المباراة والاستفادة من خدمات لاعبين بعد فترة توقف وعناصر دولية عادت لتوّها للفريق. ووجه كايزر الشكر لجماهير الجزيرة الذين حرصوا على مؤازرة الفريق من مدرجات استاد محمد بن زايد، مطالباً جماهير «فخر أبوظبي» بالحضور بأعداد أكبر لمساندة الفريق في مباراته أمام الهلال السعودي. وأكد أهمية عودة علي مبخوت للمشاركة مع الفريق في المباريات، وقال: الجميع يجب أن يكون سعيداً لأن علي مبخوت يستطيع اللعب، حيث شارك في 30 دقيقة من المباراة.

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