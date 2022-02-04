الجنيبي الممثل الـ4 للصافرة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يمثل الحكم الدولي عمار الجنيبي الصافرة الإماراتية، في كأس العالم للأندية ضمن قائمة حكام تقنية الفيديو «VAR»، في القائمة النهائية لقضاة «مونديال الأندية»، والتي ضمت 23 حكماً.

وتعد المشاركة الحالية في مونديال الأندية، هي الثانية في مشوار عمار الجنيبي، على صعيد بطولات «فيفا»، بعدما سبق له التواجد في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في بولندا 2019، كحكم فيديو مساعد أيضاً.

ويعد الجنيبي، الذي نال الشارة الدولية في العام 2011، امتداداً لمشاركات عدة لقضاة الملاعب الإماراتية في مونديال الأندية، حيث كانت البداية في النسخة الثالثة من كأس العالم للأندية باليابان 2006، بمشاركة الحكم المساعد الدولي عيسى غلوم، ضمن طاقم تحكيم القارة الآسيوية، والذي ضم السعودي خليل الغامدي والماليزي صبح الدين محمد، بجانب الحكم المساعد السوري حمدي القادري.

وحرمت الإصابة، قبل انطلاق كأس العالم للأندية بالمغرب 2013، الدولي السابق علي حمد، من قيادة طاقم التحكيم الإماراتي، الذي جرى اختياره للمشاركة في إدارة المونديال، حيث ضم الطاقم إلى جانب علي حمد الثنائي صالح المرزوقي ومحمد المهري.

وشهدت نسخة 2018 بالإمارات مشاركة الدولي محمد عبدالله، كحكم فيديو مساعد، قبل أن يقود الحكم ذاته طاقم تحكيم إماراتياً، ضم إلى جانبه المساعدين الدوليين محمد أحمد يوسف وحسن المهري، في مونديال الأندية 2020، وصولاً للمشاركة الحالية لعمار الجنيبي، الذي يعد الاسم الرابع لقضاة ملاعب الإمارات في بطولات العالم للأندية.

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