الأهلي.. غياب موسيماني وعمار حمدي

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري اليوم، تدريباته باستاد آل نهيان، استعداداً لمواجهة مونتيري غداً، في كأس العالم للأندية وسيكون المران مفتوحاً لمدة 15 دقيقة أمام الإعلام، وتعرض عمار حمدي لاعب الفريق لإصابة قوية في الركبة، أثناء مشاركته في تقسيمة بالمران الجماعي أمس ولم يستطع إكمال المران.

ويقود التدريبات سامي قمصان، المدرب العام، في ظل غياب المدير الفني موسيماني، الذي يقضي فترة حجر بسبب «كورونا» فيما يخضع حسام حسن، مهاجم الفريق لفحص طبي، قبل مران اليوم، لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة مونتيري، لتعويض غياب محمد شريف، الموجود مع المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، أن استجابة حسام حسن للبرنامج التأهيلي جيدة.

ووجّه المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق، الشكر لوفد «فيفا»، واللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، على اهتمامهم ببعثة الأهلي، وسجل مرتجي خلال اجتماعه مع وفد «فيفا»، تحفظ ناديه على غياب التنسيق بين مواعيد المونديال، وكأس الأمم الأفريقية، وهو ما تسبب في عدم تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة، مع وجود عدد كبير من لاعبي الأهلي في صفوف المنتخب المصري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز