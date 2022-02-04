قائمة الهلال بدون المالكي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يعلن الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي اليوم القائمة النهائية للفريق، التي ستشارك في مونديال الأندية، وتأكد غياب عبد الإله المالكي عن المشاركة في المونديال، بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة، في لقاء المنتخب السعودي ونظيره الياباني. ووصلت إلى أبوظبي بعثة الفريق، بقائمة تضم 30 لاعباً، يتم تقليصهم إلى 23 لاعباً. وكشفت إدارة بعثة الهلال عن برنامجه في أبوظبي ويبدأه باجتماع تنسيقي وجلسة تصوير للفريق ظهراً، ثم يتدرب مساءً، بينما يبدأ برنامجه غداً بإجراء فحص كورونا، ثم الاجتماع الفني، ويعقبه المؤتمر الصحفي للبرتغالي جارديم مدرب الفريق، قبل التدريب الرئيس.

وكانت تدريبات الفريق أول من أمس في الرياض، شهدت عودة المهاجم صالح الشهري، للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة، فيما انتظم مع الفريق اللاعبون الدوليون في التدريبات، وشارك فيها للمرة الأولى الثنائي محمد العويس وسعود عبد الحميد.

فيما قدم النادي لاعبه البرازيلي ميشيل ديلغادو المنضم حديثاً للفريق إلى وسائل الإعلام.

وكان الهلال تعاقد مع عدد من اللاعبين من العيار الثقيل قبل مشاركته في البطولة القارية، والتي يأمل الوصول فيها إلى مركز متقدم.

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