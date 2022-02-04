بالميراس.. ثلاثي الرعب في موقعة الثلاثاء

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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وصلت أمس إلى أبوظبي بعثة فريق بالميراس البرازيلي استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية وستكون أولى مواجهات الفريق يوم الثلاثاء المقبل مع الفائز من لقاء الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي، معتمداً على مهارات الثلاثي الشهير والمرعب والمكون من إدواردو بيريرا رودريغيز (دودو) ورونيلسون باربوسا (روني) ورافائيل فيغا، ويتطلع بالميراس ليصبح خامس الأندية البرازيلية التي تفوز باللقب بعد وكورينثيانز (2000، 2012)، وساو باولو (2005)، وإنترناسيونال (2006). وسجل بالميراس مشاركته الأولى في المونديال خلال العام الماضي، وحصد المركز الرابع بعد خسارته أمام تايجرز أونال المكسيكي في نصف النهائي، والأهلي المصري بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

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