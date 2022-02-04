الجزيرة.. رباعية تاريخية في افتتاح مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الجزيرة فوزاً سهلاً على بيراي التاهيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس، باستاد محمد بن زايد في افتتاح النسخة 18 لبطولة كأس العالم للأندية (الإمارات 2021) التي تستضيفها في عاصمة الأمن والأمان أبوظبي للمرة الخامسة في تاريخها.

سجل الرباعية التاريخية زايد العامري (5)، أحمد العطاس (25)، ميلوش كوسانوفيتش (41)، وعبد الله ديابي (63)، بينما جاء هدف بيراي عن طريق مدافع الجزيرة محمد ربيع بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48. وتأهل الجزيرة لملاقاة الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، بعد غد في الدور ربع النهائي، ويصعد الفائز منهما لمواجهة تشيلسي بطل أوروبا في نصف النهائي.

حضر المباراة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية، والشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويعد الفوز هو الثالث للجزيرة خلال مشاركاته بكأس العالم للأندية بعدما كان حقق فوزين في نسخة عام 2017 على أوكلاند سيتي في الدور الأول، وأوراوا ريد الياباني في ربع النهائي، قبل أن يخسر من ريال مدريد في نصف النهائي.

كما سجل الجزيرة أكبر فوز للأندية الإماراتية في المونديال، إذ كان أكبر فوز حققه الوحدة على هيكاري يونايتد 3 - 0 في نسخة 2010، وفوز العين على الترجي التونسي 3 - 0 في نسخة 2018.

وسيطر الجزيرة على مجريات المباراة في ظل تواضع مستوى الفريق التاهيتي، وبدأ «فحر أبوظبي» المباراة بقوة ولم ينتظر طويلاً حتى افتتح التسجيل عن طريق زايد العامري في الدقيقة 5، ووضح فارق الإمكانات الكبير بين لاعبي الجزيرة وبيراي الذي يضم عناصر من الهواة ويشارك في بطولة خارجية للمرة الأولى بتاريخه.

ونجح أحمد العطاس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 25 من متابعة رأسية لكرة المالي عبد الله ديابي التي ارتدت من الحارس تيفا دوروت، وألغى الحكم هدفين متتاليين لزايد العامري بعد تدخل تقنية الفيديو بسبب لمس الكرة ثم التسلل، ولكن لم يمر وقت طويل حتى استطاع الصربي ميلوش في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 41 من كرة ثابتة.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني وعلى عكس المتوقع سجل بيراي هدفا في الدقيقة 48 عن طريق مدافع الجزيرة محمد ربيع، بالخطأ في مرماه، وأشرك كايزر مدرب الجزيرة علي مبخوت في الدقيقة 61 وسط تشجيع كبير من جماهير الجزيرة، بعد فترة طويلة من غياب اللاعب عن المشاركة مع الفريق، إذ دخل بديلاً لزايد العامري.

ونجح المالي عبد الله ديابي في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 63 بتسديدة يسارية جميلة، وكان حارس المرمى علي خصيف في الشوط الأول، ومن بعده عبد الرحمن العامري في الشوط الثاني ضيفي شرف خلال المباراة، ولم يختبرا، فيما أهدر الجزيرة أكثر من فرصة محققة لزيادة غلة الأهداف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز