تحديث جديد على الإجراءات الاحترازية

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم للأندية، بالاتفاق مع «فيفا»، تحديثاً جديداً على الإجراءات الاحترازية لدخول مباريات البطولة، حيث يشترط على الجماهير المرور عبر التطبيق الأخضر للحصن، مع إثبات الحصول على لقاح معتمد ضد «كورونا»، وتقديم مسحة طبية، صالحة لمدة 96 ساعة. وفرض البروتوكول الجديد على الأطفال دون سن 12 عاماً، تقديم فحص للفيروس، وتمنح اللجنة المنظمة أولوية خاصة لإجراءات السلامة، حرصاً على توفير أفضل تجربة لجميع أطراف البطولة. ووجهت اللجنة المنظمة، المشجعين بضرورة الوصول مبكراً، قبل بداية المباريات، لإتاحة الوقت لاستكمال عمليات التفتيش الأمني، واتخاذ تدابير الصحة والسلامة الضرورية مع التزام الجميع بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز