الحارثي: ترتيبات أمنية عالية المستوى

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تقوم الجهات الأمنية ممثلة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بجهود كبيرة من أجل تأمين بطولة كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، وتوفير كل العوامل من أجل التيسير على الوفود والفرق والجماهير، والخروج بالبطولة بالشكل اللائق.

وقال الملازم أول مسعد الحارثي المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأمنية في بطولة كأس العالم للأندية، إن اللجنة استعدت لكل ما يتعلق بالنواحي الأمنية التي توفرها القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتأمين سلامة المشاركين في البطولة من اللاعبين والوفود المشاركة، بجانب أماكن الإقامة وخطط التحرك والمرور من وإلى الملاعب وأماكن إقامة الوفود، وتوفير كل المتطلبات الخدمية والأمنية. وأشار إلى أن اللجنة الأمنية للبطولة تقوم بدور فعال ومؤثر لجعل العملية التنظيمية ميسرة بشكل منتظم وسهل، إلى جانب دورها في تذليل كافة الصعاب التي تواجه المنظمين دون إهدار الوقت والجهد، موضحاً أنه تم وضع الترتيبات وتأمين ودخول وخروج الجماهير.

تجهيزات

وبين أن تجهيزات شرطة أبوظبي والجهات الأمنية عالية المستوى ليست غريبة على دولة الإمارات في تنظيم الأحداث العالمية سواء على المستوى الرياضي أو المستويات كافة، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تستخدم أفضل التقنيات الذكية الحديثة التي تمكنها من تأمين أي فعالية عالمية.

ودعا الجماهير والزوار والمشاركين في الحدث الكبير إلى تعزيز التعاون بما يحقق متعة متابعة المباريات.

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