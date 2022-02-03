كايزر: الجميع سعيد بعودة علي مبخوت

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبدى الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة ارتياحه للأداء الذي قدمه فريقه في مواجهة بيراي في افتتاح كأس العالم للأندية بعد الفوز العريض الذي حققه "فخر أبوظبي" برباعية، مؤكداً أنه من الجيد تسجيل 4 أهداف خلال المباراة والاستفادة من خدمات لاعبين بعد فترة توقف وعناصر دولية عادت لتوها للفريق.

وأكد على أهمية عودة علي مبخوت للمشاركة مع الفريق في المباريات، وقال:" الجميع يجب أن يكون سعيداً لأن علي مبخوت يستطيع اللعب الآن، فقد شارك في 30 دقيقة من المباراة، وهذا أمر جيد للغاية، وبالطبع سعيد لتواجده معنا خاصة وأنه كان جزء من نجاحنا في الفترة الماضية".

وشدد كايزر على أهمية الفوز لاسيما وأنه حرص على منح عدد من اللاعبين الفرصة للمشاركة مثل محمد جمال الذي عوض عبد الله رمضان، وخليفة الحمادي الذي ظهر في جاهزية جيدة وساعد الفريق في المباراة، مشيراً إلى أن الفريق كان بإمكانه تسجيل عدد أكبر من الأهداف.

وعن مواجهة الهلال السعودي في ربع النهائي يوم الأحد المقبل علق مدرب الجزيرة قائلاً:" شاهدت الهلال بكل تأكيد مثل فرق أخرى مشاركة في البطولة، وسنرى بالطبع مباريات أخرى للمنافس، ونتطلع لأن نكون في أفضل مستوى من الجاهزية قبل المباراة المقبلة".

ووجه كايزر الشكر لمشجعي الجزيرة الذين حرصوا على مؤازرة الفريق من مدرجات استاد محمد بن زايد، مطالباً جماهير "فخر أبوظبي" بالحضور بأعداد أكبر لمساندة الفريق في مباراة أمام الهلال السعودي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز