مدرب بيراي: تعلمنا الكثير عن كرة القدم من مباراة الجزيرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعرب نيا بينيت مدرب فريق بيراي التاهيتي عن سعادته بتمثيل ناديه وبلاده في كأس العالم للأندية رغم خسارته برباعية أمام الجزيرة في المباراة الافتتاحية.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" بالطبع اللاعبين كانوا سعيدين بالتواجد في البطولة لأنهم تمكنوا من تمثيل بلادنا في هذه البطولة العالمية لأول مرة، ومن جانبي سعيد أيضاً لأنهم بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة فريق الجزيرة الذي يملك فريقاً محترفاً".

واعترف مدرب بيراي بالفوارق الكبيرة بين الفريقين على المستوى الفني والبدني ومهارات اللاعبين، مؤكداً أنه قبل المباراة أكد على إيمانه بحظوظه في الفوز كونه مطالب بتحفيز لاعبيه.

وأضاف:" رأينا الفارق مع الجزيرة والمباراة كانت صعبة على اللاعبين ولكننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وختم:" لقد تعلمنا الكثير من الأشياء في كرة القدم من هذه المباراة وهذا التواجد في البطولة، والتقنيات الجديدة في كرة القدم".

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