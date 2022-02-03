محمد جمال أفضل لاعب في مباراة الجزيرة وبيراي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج محمد جمال لاعب وسط الجزيرة بجائزة أفضل لاعب في مباراة الجزيرة وبيراي في افتتاح مونديال الأندية.

وقال جمال في تصريحاته عقب المباراة:" أشكر المدرب على الثقة التي منحني إياها، وأبارك لجماهير الجزيرة واللاعبين والجهاز الفني على هذا الفوز".

وأضاف:" فريق بيري لعب بشكل جيد وأغلقوا المساحات ولكن الهدف المبكر سهل المباراة علينا كثيراً، وحاولنا التعامل مع المباراة بهدوء وتركيز والخروج بأكبر نتيجة ممكنة سواء كان المنافس فريق محترف أو هاو".

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