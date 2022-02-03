الجزيرة يكتسح بيراي برباعية في افتتاح مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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حقق الجزيرة فوزاً سهلاً على منافسه بيراي التاهيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الخميس، على أرضية استاد محمد بن زايد في افتتاح النسخة 18 لبطولة كأس العالم للأندية (الإمارات 2021) التي تقام في عاصمة الأمن والأمان أبوظبي للمرة الخامسة في تاريخها، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري بمشاركة 7 أندية.

وتأهل الجزيرة لملاقاة الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، يوم الأحد المقبل في الدور ربع النهائي، إذ يصعد الفائز منهما لمواجهة تشيلسي بطل أوروبا في نصف النهائي.

سجل رباعية الجزيرة زايد العامري (5)، أحمد العطاس (25)، ميلوش كوسانوفيتش (41)، وعبد الله ديابي (63)، بينما جاء هدف بيراي عن طريق مدافع الجزيرة محمد ربيع بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48.

ويعد الفوز هو الثالث للجزيرة خلال مشاركاته في كأس العالم للأندية بعدما كان قد حقق فوزين في نسخة عام 2017 على أوكلاند سيتي في الدور الأول، وأوراوا ريد الياباني في ربع النهائي، قبل أن يخسر من ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي.

كما سجل الجزيرة أكبر فوز للأندية الإماراتية في كأس العالم للأندية، إذ كان أكبر فوز حققه الوحدة على هيكاري يونايتد 3-0 في نسخة 2010، وفوز العين على الترجي التونسي 3-0 في نسخة 2018.

سيطر الجزيرة بالكامل على مجريات المباراة في ظل تواضع مستوى الفريق التاهيتي الذي جاءت مشاركته بعد اعتذار اوكلاند سيتي النيوزيلندي، ولم يجد أدنى صعوبة في الوصول إلى مرمى المنافس.

وبدأ الجزيرة المباراة بقوة ولم ينتظر طويلاً حتى افتتح الفريق التسجيل عن طريق زايد العامري الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 5 مستغلاً عرضية عبد الله ديابي.

ووضح فارق الإمكانيات الفنية والبدنية الكبير بين لاعبي الجزيرة وبيراي التاهيتي الذي يضم عناصر من الهواة ويشارك في بطولة خارجية للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح أحمد العطاس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 25 من متابعة رِأسية لكرة المالي عبد الله ديابي التي ارتدت من الحارس تيفا دوروت.

وألغى الحكم هدفين لزايد العامري متتاليين لزايد العامري بعد تدخل تقنية الفيديو بسبب لمس الكرة ثم التسلل، ولكن لم تمر وقت طويل حتى استطاع المدافع الصربي ميلوش كوسانوفيتش في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 41 من كرة ثابتة خارج المنطقة وضعها باقتدار على يمين حارس بيراي.

في الشوط الثاني وعلى عكس المتوقع سجل بيراي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 48 عن طريق مدافع الجزيرة محمد ربيع الذي أحرز الهدف بالخطأ في مرماه.

وأشرك الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة المهاجم علي مبخوت في الدقيقة 61 وسط تشجيع كبير من جماهير الجزيرة التي حضرت اللقاء في المدرجات بعد فترة طويلة من غياب اللاعب عن المشاركة مع الفريق، إذ دخل بديلاً لزايد العامري.

وعاد الجزيرة لبسط نفوذه على مجريات اللقاء إلى أن نجح المالي عبد الله ديابي في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 63 بتسديدة يسارية جميلة أقصى الزاوية اليمنى لحارس الفريق التاهيتي.

وعجز فريق بيراي عن تقديم أي لمحة فنية تذكر طوال المباراة، إذ كان حارس المرمى علي خصيف في الشوط الأول، ومن بعده عبد الرحمن العامري في الشوط الثاني ضيفاً شرف خلال المباراة.

وأهدر الجزيرة أكثر من فرصة محققة لزيادة غلة الأهداف في الدقائق المتبقية، ليطلق بعدها حكم اللقاء الجزائري مصطفى غربال صافرة النهاية معلناً فوز الجزيرة وتأهله للدور ربع النهائي.

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