إصابة عمار حمدي لاعب الأهلي في الركبة خلال تدريبات الفريق بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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أعلن الأهلي المصري عن إصابة لاعب وسط الفريق الأول عمار حمدي خلال مران الفريق اليوم بأبوظبي استعداداً لكأس العالم للأندية.

وذكر النادي على موقعه الرسمي أن اللاعب تعرض لإصابة قوية في الركبة، أثناء مشاركته في التقسيمة خلال المران الجماعي للفريق مساء اليوم الخميس.

ولم يستطع اللاعب إكمال المران بسبب الإصابة وغادر بصحبة طبيب الفريق إلى أحد المستشفيات القريبة للخضوع لأشعة رنين على الركبة.

وتأتي إصابة اللاعب في وقت صعب في ظل الظروف التي يمر بها الأهلي على مستوى الغيابات والإصابات، في موقف لا يحسد عليه قبل انطلاق مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل على استاد آل نهيان بأبوظبي.

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